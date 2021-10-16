Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Marmara Denizi’ni ve çevresini etkisi altına alan müsilaj sorununun çözümü için çalışmalar sürerken, Meclis Araştırması Komisyonu da bilim adamlarını dinlemeyi sürdürüyor.

Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, müsilajı uydu görüntüleri üzerinden günlük takip edebildiklerini anlattı.

Uzaktan algılama teknolojilerinin gelişimine dikkat çeken Kavzoğlu "Bu teknolojiyle insan gözünün göremediklerini görünür hâle getirerek analiz ettik. Uzaydan her gün, her saniye gözetlemek ve verilere bakmak mümkün. Kimseden de izin almak zorunda değilsiniz, uyduların böyle bir özelliği var. Dünyanın etrafında devamlı dönüyor ve size ücretsiz olarak bu verileri gönderiyor. Avrupa Uzay Ajansı ve NASA verilerini kullanarak analiz ediyoruz. Günlük olarak her gün harita üretebiliyoruz. Termal görüntülerden denizin üzerindeki ısı değişiminden müsilajın durumunu haritalayabiliyoruz. Bunu da 30 metreye kadar düşürebiliyoruz” diye konuştu.

SANAYİ YOĞUNLUĞU KAYDIRILMALI

TBMM’deki toplantıda çevre kirliliği konusu da gündeme gelirken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sektörel ve Girişimcilik Daire Başkanı Ahmet Saygın Baban “Marmara Bölgesi’ndeki sanayi yoğunluğunun yavaş yavaş Orta Anadolu’ya kaydırılması gerek. Orta Anadolu'dan kastımız Konya, Kayseri, Ankara bölgesini içine alan yeni bir alan” dedi.

Müsilaj sorunu ile ilgili meclisten yeni karar: Komisyonun görev süresi uzatıldı TBMM Müsilaj Sorunu Araştırma Komisyonu’nun görev süresinin 1 ay uzatılmasına yönelik çıkan meclis kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Sahil kentlerinde müsilaj tehlikesi! Uzman isimden kritik uyarı Geçtiğimiz aylarda Marmara Denizi'nde etkili olan ve büyük bir çevre sorununa neden olan müsilaj, Mersin'in kapalı küçük koy ve körfezlerinde risk oluşturmaya başladı. Tüm sahil kentlerinde müsilaj riskinin sürdüğünü belirten Prof. Dr. Deniz Ayas, bütün bu kentleri kapsayacak bir eylem planına ihtiyaç olduğunu ifade etti.