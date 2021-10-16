Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 02.45'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deniz yüzeyinin 37,30 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 203,23 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Komşuda deprem! 6.2 ile sallandılar Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 şiddetinde bir deprem meydana geldiği öğrenildi. Depremin merkez üssünün ise Kandiye'nin 120 kilometre doğusu olduğu açıklandı.
Yeni Zelanda'da 5,3 büyüklüğünde deprem Yeni Zelanda'da yerel saat ile 14.55'te 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.