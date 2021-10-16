Türkiye Gazetesi

Uyuşturucu kaçaklarına yönelik, jandarma ekiplerinin operasyonları devam ediyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

İŞ YERİNDE YAKALANDI

Bu kapsamda Düzce merkeze bağlı Çay Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.Ö. isimli şahsı takibe alan jandarma ekipleri, şahsı Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan iş yerinde yakaladı.

KUMANDALI ARAÇ ANAHTARI İÇERİSİNE SAKLADILAR

Beyköy Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte yapılan operasyon sonucu yakalanan şahsın iş yerinde ve evinde yapılan aramalarda iki ayrı kumandalı araç anahtarı içerisinde satışa hazır 9 fişek halinde 8 gram metemfetamin, 1 gram kubar esrar maddesi ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınarak Düzce İl Jandarma Komutanlığına götürülen S.Ö. isimli şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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