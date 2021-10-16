Türkiye Gazetesi

Ürünlerin, pazar ve çarşı alım fiyatlarındaki farklar hem üreticinin hem de alıcının canını sıkmaya devam ediyor. Hasat ettikleri ürünleri makul fiyatlarda satan üreticiler, toptancıların büyük farklarala pazara sunmasından oldukça rahatsız. Öyle ki Sinop'ta kilosunu 5-10 liraya sattıkları kestanenin, büyükşehirde 35-40 liraya satıldığını öğrenen üreticiler bu duruma isyan etti.

EMEĞİN KARŞILIĞINI GÖREMİYORLAR

Sinop’ta geçen sene kuraklık nedeniyle rekoltenin düşük olduğu kestane bu sene patlama yaptı. Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, geçen seneki 200 ton rekoltenin aksine bu sene 500 ton rekolte beklentisi olduğunu söyledi. Kestane bolluğu fiyatıyla tüketiciyi memnun ederken kestane toplayan köylü ise aynı oranda memnun kalmadı.

Erfelek’te kestane piyasasının döndüğü kestane pazarında yüzler gülmüyor. Köylerden topladıkları ürünlerini buraya getiren vatandaşlar toptancıların ürünü ucuza almak istediğinden yakınıyor. Ufak kestanenin fiyatının 10- 12 TL, orta kestanenin 15 TL, büyük kestanenin 20 TL olması lazım gelirken toptancıların büyük kestaneyi 12 TL’ye, ufak kestaneyi 7-8 TL’ye almaya çalıştığı belirtiliyor. Kestanenin büyükşehirlerde 35-40 TL’den satıldığını belirten köylü kendilerinden 5-10 TL’ye alınmak istenmesini emeğinin karşılığı olarak görmüyor.

Kestane üreticileri emeğinin akrşılığını alamamaktan şikayetçi.



"YİYEN DOYMAMIŞ, SATAN OLMAMIŞ"

Toptancılar ise buna karşın kestanenin sadece Sinop’ta yetişmediğini Karadeniz’de Şile’den Erfelek’e kadar kestane ormanlarının olduğu belirtiyor. Bir iki hafta önce fiyatın 25-30 TL olduğunu belirten toptancılar ürünün bollaşmasıyla fiyatın indiğini savunuyor. Ürün tüketiciye ulaşan kadar başka aracıların da devreye girdiğini bunun da etkili olduğunu belirtiyor. Kestane için geçmişten bu yana “yiyen doymamış satan olmamış” dendiğini bunun ticaretinin yapılıp da mal mülk sahibi olunamayacağını belirtiyorlar. Kestanenin fire veren bir ürün olduğunu 50 kilo çuvalı boşaltıp tekrar tartsan 49 kilo geleceğini hele ki kavrulurken yüzde 40 fire verildiğini ifade ediyorlar. Bu nedenle ürünü 20 TL’den alsan kavrulmuşun 70-80 TL’ye bulunabileceğini belirtiyorlar.

Salçalık domates tarlada 50 kuruş, salçanın kilosu ise markette 12 lira Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde hasat zorlu başladı. Maliyetler iki kat arttı, ancak domates bu yıl da tarlada aynı fiyata alınıyor.

Tarladan sofraya sistemi kurulacak Hazırlanan kanun taslağında, yaş sebze ve meyvedeki israfın önlenmesi için tarladan sofraya sisteminin kurulması, komisyoncuların aradan çıkarılması gibi düzenlemeler yer alıyor.