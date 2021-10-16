Türkiye Gazetesi

İstanbul Beylikdüzü’nde Salı sabaha karşı müşteri olarak taksiye binen şahıs, taksinin şoförü Murat Atabey’in tuvalet ihtiyacını gidermek için aracı durdurması sonucu taksiyi çaldı. Taksi şoförü, şahıs hakkında ihbarda bulundu. İhbarın üzerine Avcılar’daki bir taksi şoförü dün saat 11.30 sıralarında çalınan taksiyi Avcılar Ambarlı Meydanı'nda gördüğünü söyledi.

LASTİKLERİNE ATEŞ AÇTI

Bilgi üzerine harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri olay yerine intikal etti. Aracın içerisinde bulunan şüpheli, polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalıştı. Şüphelini “dur” ihtarına uymaması üzerine polis ekipleri aracın lastiklerine ateş açtı. Döner kavşakta bir süre tur atan şahıs, araçtan atlayarak kaçmaya çalıştı.

46 AYRI SUÇTAN KAYDI VAR

Araç bir ağaca çarparak durdu. Yapılan geniş çaplı çalışmaların sonunda, yolcu Adülsamet K.'nin, uyuşturucu madde ticareti, ev ve otomobilden hırsızlık, kasten ve taksirli yaralama gibi 46 ayrı suçtan poliste kaydı bulunduğu, 11 ayrı olay ile ilgili de arandığı öğrenildi. Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

7 ayrı suçtan aranan hırsız börekçide kahvaltı yaparken yakalandı Samsun’da 7 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahıs börekçide kahvaltı yaparken yakalandı. Tutuklanan şahsın adliye çıkışı, “Biz hiç bir zaman yıkılmadık. Kötü işlerle de işimiz yok” sözleri dikkat çekti.