Merkeze bağlı Atatürk Bulvarı’nda kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Feci kazadan uyuyarak kurtuldular Afyonkarahisar'da, yaşanan servis kazasında kardeş olan iki öğrencinin daha servise bineceği ancak uyuyakaldıkları için kazadan da kurtuldukları öğrenildi.
Aksaray'daki kazada 19 yaşındaki sürücü öldü Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen kazada araba şarampole devrildi, 19 yaşında olduğu öğrenilen sürücüsü ise hayatını kaybetti.