Türkiye Gazetesi

Bir anlık dikkatsizlik yaşlı kadının sonunu getirdi. Kahramanmaraş'ta yaşadığı evin penceresinden dışarı bakmak isteyen 95 yaşındaki talihsiz kadın, 5. kattan düşüp öldü. O anlar civarda bulunan bir iş yerinin kamerasına takıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Evin içindeki Cennet Şener (93), iddiaya göre pencereden bakarken dengesini kaybedip bir anda yere düştü. Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı kadının düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yakınlarının etrafına toplandığı görüldü.

Olay sonrası polisin incelemesi sürüyor.

En önemli ölüm sebebi: Üç yaşlıdan biri düşüyor Dünya Sağlık Örgütü, yaşlılardaki en büyük sağlık probleminin 'düşme' olduğunu açıkladı.

Bir anlık dikkatsizliğin faturası ağır oldu: Balkondan düşüp öldü Aydın'da yaşlı bir adam, balkonda bulunduğu esnada bir anlık dikkatsizlik sonucu bir otomobilin üstüne düştü.