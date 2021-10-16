Türkiye Gazetesi

D100 Karayolu Çaydurt mevkiinde kaza meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Mustafa S. idaresindeki otomobil ile aynı yönde ilerleyen Ali Ç. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mustafa S. idaresindeki otomobil refüjde devrilerek ters döndü. Ali Ç.’nin kullandığı otomobil ise refüjden karşı şeride geçerek 100 metre uzaklıktaki bir fabrikanın nöbetçi kulübesinin bulunduğu bahçeye girdi.

Kazada sürücü Mustafa S. ve yanında yolcu olarak bulunan Fahriye S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KULÜBEDEN ÇIKAMADAN OTOMOBİL BAHÇEYE GİRDİ

Kaza anında arkadaşıyla birlikte nöbetçi kulübesinde bulunan güvenlik görevlisi aracın kendilerine doğru geldiğini görerek büyük korku yaşadı. Bahçenin girişindeki direğe çarptıktan sonra otomobilin yavaşlayarak durması olası bir faciayı önledi.

"KAÇ GELİYOR" DEDİM

Kazanın şokunu uzun süre atlatamayan güvenlik görevlisi, “Muhasebe müdürü arkadaşla oturuyorduk. Gümbürtüyü duyduğumuz an araba 100 metre sürtünerek buraya geldi. Arkadaşa “kaç, geliyor” dedim ama o sırada araba burada bitti. Aracın camını kırarak yaralıları çıkardık” dedi.

Feci kazadan uyuyarak kurtuldular Afyonkarahisar'da, yaşanan servis kazasında kardeş olan iki öğrencinin daha servise bineceği ancak uyuyakaldıkları için kazadan da kurtuldukları öğrenildi.

5 öğrencinin öldüğü kazada araç sahibi de tutuklandı Afyonkarahisar'da pazartesi sabahı 5 öğrencinin ölümü, 4 öğrencinin yaralanmasıyla son bulan kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şoförün ardından araç sahibi de cezaevine konuldu.