Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların öğle saatlerinden itibaren aralıklarla Ordu ve Giresun'da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, zaman zaman şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

SU BASKININA DİKKAT!

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli yağışların Ordu ve Giresun'da pazartesi öğlen, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde ise 19 Ekim Salı akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 13 ile sağanak uyarısı: Kuvvetli geliyor (15 Ekim hava durumu) Meteoroloji, 13 ili kuvvetli sağanak konusunda uyardı. Söz konusu yağışların, Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bunun yanı sıra İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor.

Sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi: Yaralılar var Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.