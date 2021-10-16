Türkiye Gazetesi

Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Vayvaylı köyü civarında kaza meydana geldi. Mehmet P. idaresindeki otomobil, Kadirli-Osmaniye yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan 1’i kadın 6 kişi otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri kazazedeleri otomobil içerisinden çıkardı.

Olay yerinde bekleyen ambulanslarla hastaneye kaldırılan 6 yaralı tedavi altına alındı. Yaralılardan araç sürücüsü Mehmet P., araçta yolcu olarak bulunan Hakan Bülbül ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Aynı kazada yaralanan Mehmet Bülbül ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi Kadirli Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Ticari araç ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Refüjden karşıya geçen otomobil 100 metre ilerideki bahçeye girdi Bolu’da, D-100 karayolunda çarpışan 2 otomobilden biri refüje devrilirken, diğeri karşı şeride geçerek fabrikanın nöbetçi kulübesinin bahçesine uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay anında kulübede olan 2 kişi ise şans eseri kurtuldu.