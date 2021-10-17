Türkiye Gazetesi

Bilecik-Söğüt karayolu üzerinde kaza meydana geldi. M.İ.’nin kullandığı kamyonet ile karşı yönden gelen B.T.’nin kullandığı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücü M.İ. ile araçlar içinde yolcu olarak bulunan P.T., O.A. ve M.A. yaralandı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Kazada araç içinde sıkışan bir kişi Bilecik AFAD ekiplerince kurtartıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının durumun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ticari araç ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Minibüs ile traktör çarpıştı: 3 yaralı Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.