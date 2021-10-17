Türkiye Gazetesi

Antalya’da emekli doktor O.U.'ya telefonla ulaşan bir şahıs MİT Operasyon Amiri olduğunu söyleyerek, kimlik bilgilerinin FETÖ tarafından kopyalandığını söyledi.

Panikleyen O.U., telefondaki şahsın aynı zamanda kopyalanan kimlikteki kişilere yönelik operasyon yapılacağını da duyunca ne yapacağını şaşırdı.

ŞÜPHELENİNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

Şüphelinin talimatı doğrultusunda bankadaki 1 milyon TL’sini çeken O.U., durumdan şüphelenince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüphelileri yakalamak için O.U. ile ortak hareket edilerek operasyona hazırlanıldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, O.U.‘nun ikameti çevresinde yerlerini alırken, parayı almaya gelen S.D. isimli şüpheli ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Pek çok şuçtan kaydı bulunduğu anlaşılan şüpheli S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni nesil dolandırıcılık! Yapay zekayı kullanarak 35 milyon dolar çaldılar Yeni teknolojiler ile birlikte yapay zekanın gelişmesi tıp ve diğer bilim dalları için önemli bir adım oldu. Ancak bu durumu kötüye kullanan adımlarda atıldı. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapay zekayı kullanarak büyük şirket yöneticilerin sesleri taklit edildi. Dolandırıcılar sesleri taklit ederek 35 milyon dolarlık büyük bir soygun gerçekleştirdi.

Su içmek için uyandı, şoku yaşadı! Dolandırılma anlarını saniye saniye izledi Gece uykusundan su içmek için uyanan ve telefonunun ekranından gelen ışığı fark eden İslam Topal, banka hesabındaki 25 bin liranın mobil bankacılık sistemi üzerinden başka bir şahsa aktarıldığı anları dakika dakika izledi. Dolandırılan vatandaş, konuyla ilgili şikayetçi oldu.

Kredi çekmek istedi! Telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu Tekirdağ’da aracını yenilemek isteyen bir vatandaş, dolandırıcıların kurbanı oldu. Telefonla arayan dolandırıcılar emekli vatandaşın, 45 bin lirasından etti.