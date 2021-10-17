Türkiye Gazetesi

Bozkurt ilçesinde 17 yaşındaki Y.E.Ç., babasına ait silahı temizlerken, silah kazara ateş aldı.

ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahtan çıkan kurşun, Y.E.Ç.'nin annesi Müzeyyen Ç.'ye isabet etti. Müzeyyen Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, olayın ardından jandarma ekipleri de evde incelemelerde bulundu.

17 yaşındaki Y.E.Ç., ekipler tarafından gözaltına alındı. Anne Müzeyyen Ç.’nin cenazesi ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Barışmak için bir araya gelen iki aile, silahlarla çatıştı: 9 yaralı Mersin'de husumetli iki aile barışmak için toplandı. Ancak ortalık kan gövdeyi götürdü.

Komşusunu temizlik fırçasıyla yaraladı! Yargıtay tarafından ‘Silah’ olarak sayıldı Aynı apartmanda oturduğu komşusu ile tartışmaya yaşan bir kişi, araba yıkıma fırçası ile komşusunu kaşından yaraladı. Tartışmanın ardından dava açıldı. Mahkemede ise şahsın basit kasten yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verildi.