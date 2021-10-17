Türkiye Gazetesi

İ.A. erkek arkadaşı F.Ş. ile birlikte Manavgat Büyük Şelale mevkiinde şelalenin 50 metre yukarısında alkol almaya başladı. Alkolün de etkisiyle bir süre sonra aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında İ.A. intihar edeceğini belirterek ırmağa girdi ve açılmaya başladı.

YÜZERKEN AŞAĞI ATLADI

Akıntı ile hızla ilerleyen İ.A. kısa sürede şelalede çağlayan üzerinde bulunan kayaya gelerek kayaya tutundu. Bu sırada erkek arkadaşı F.Ş. de yüzerek yanına geldi. İ.A. erkek arkadaşının ısrarına rağmen çağlayandan aşağıya atlarken, erkek arkadaşı da onu kurtarmak için arkasından atladı.

VATADANŞAR TARADINDAN ÇIKARILDILAR

Şelalede bulunanların şaşkın bakışları arasında yaşanan olayın ardından itfaiye kurtarma ekibi ve bazı vatandaşlar ırmağa atlayarak İ.A. ve F.Ş.’yi kıyıya çıkardı.

112 sağlık ekibi ve jandarmanın da yardımıyla kayalıklara çıkarılan İ.A. ve F.Ş. kontrol amaçlı olarak hastaneye götürülürken, İ.A.’nın görevlilere uzun süre direndiği gözlendi.

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