Türkiye Gazetesi

Bingöl’ün Genç ilçesin bağlı Cumhuriyet Mahallesinde gerçekleşen olayda market alışverişi için sokağa çıkan V.D. ve ailesi kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucu kurşunların hedefi olan 6 yaşındaki M.D. ağır yaralanırken V.D ve eşi saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.

YARALI ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olaydan sonra sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri araç ile kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olaya ilgili soruşturma sürüyor.

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