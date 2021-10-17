Türkiye Gazetesi

Bir kadına şiddet haberi'de Kocaeli'den geldi. Şiddet ve kötü muammeleye daha fazla dayanamayarak eşine boşanma davası açan kadın, kabustan kurtulamadı. Çalıştığı kafeye gelen eski kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın, hastanede yaşam savaşı veriyor.

3 BIÇAK DARBESİYLE YERE YIĞILDI

Olay, saat 17.30 sıralarında İzmit Seka Park’ta bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seka Park’taki kafenin mutfak kısmında çalışan Aynur Ç. (50), iş yerinde çalıştığı sırada mutfağa boşanma aşamasında olduğu eşi Suat Ç.'nin girdiğini gördü. Bir anda panikleyen Aynur Ç., kendisine saldıran Suat Ç.'nin bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Göğsünden 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere düşerek acı içinde bağıran Aynur Ç.’nin sesini duyan işletme çalışanları, saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Saldırıya tanık olan vatandaşlar şoku yaşadı.

TALİHSİZ KADIN APIR YARALANDI

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kadın, ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırgan, kafe çalışanları tarafından etkisiz hale getirildi.

İŞLETME ÇALIŞANLARI SALDIRGANI YAKALADI

Kafe çalışanları tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Suat Ç. adlı saldırgan ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.

Karısını 38 yerinden bıçaklayan kocaya 18 yıl hapis İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanmak istediği için karısını 38 yerinden bıçaklayan kocaya 18 yıl hapis cezası verildi. Cezada indirime gidilmedi.

Karısını bıçaklamayı çocuğu "baba" diye seslenince bırakmış Adana’da çocuklarının gözü önünde karısını vahşice katleden adam, cinayeti bir anlık öfkeyle işlediğini, oğlunun ‘baba’ diye seslenmesiyle kendine geldiğini söyledi.