Türkiye Gazetesi

Peygamber efendimizin dünyaya geldiği gün olan Mevlid Kandili’ni idrak etmek isteyen Müslümanlar camileri doldurdu. Şehir merkezlerindeki camilerde düzenlenen etkinliklere katılım yüksek oldu. Müslümanlar her zamanki gibi yine özellikle tarihî camileri tercih etti. Yatsı namazını birlikte kılan müminler, dualara hep birlikte ‘âmin’ dedi. Kılınan namazların ardından okunan Mevlid-i Şerif ve Kur’ân-ı kerim dinlendi. Cami çıkışında hayırda bulunan vatandaşlar, cemaate lokum ikram etti. Birlik ve beraberlik mesajı veren vatandaşlar “Tarif edilmez bir duygu içerisindeyiz. Allah herkese hayırlar nasip etisin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid’ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde Beraat Kandili sevinci 86 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde Beraat Kandili coşkusu yaşandı. Beraat Kandili için düzenlenen programa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.