Şanlıurfa'da meydana gelen kazada motosiklet arabanın altında kaldı, sürücüsü öldü. Kaza, Siverek-Karacadağ karayolunun 5’inci kilometresinde akşma saatlerinde meydana geldi. Karacadağ istikametinden Siverek’e doğru seyir halinde bulunan Bünyamin B. idaresindeki 01 ADU 260 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Suriye uyruklu İbrahim Heydo’nun kullandığı 63 MA 6048 plakalı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Heydo olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan Enver A. ise yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken jandarma ekipleri karayolunda yeni bir kazanın olmaması için güvenlik tedbirleri aldı.
Olay yerinde hayatını kaybeden İbrahim Heydo'nun cenazesi incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
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Şanlıurfa'da kaza, ölü ve yaralı var
Şanlıurfa’daki kazada otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, arkasında bulunan kişi ise yaralandı.
Şanlıurfa'da meydana gelen kazada motosiklet arabanın altında kaldı, sürücüsü öldü. Kaza, Siverek-Karacadağ karayolunun 5’inci kilometresinde akşma saatlerinde meydana geldi. Karacadağ istikametinden Siverek’e doğru seyir halinde bulunan Bünyamin B. idaresindeki 01 ADU 260 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Suriye uyruklu İbrahim Heydo’nun kullandığı 63 MA 6048 plakalı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Heydo olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan Enver A. ise yaralandı.
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