Türkiye Gazetesi

Parapara Mahallesi kırsalında tarlada çalışan Nizamettin Alkan'ın (18) üzerine kamyondan pamuk balyası düştü. Balya altında kalan genç ağır yaralandı. Alkan, çevredekilerin yardımıyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç işçi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yol vermedi diye temizlik işçisini bıçaklayarak öldürdü Bolu'da bir taksici ile temizlik işçisi arasında yol verme tartışması çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taksi şoförü, temizlik işçisini bıçakladı. Temizlik işçisinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

14 yaşındaki çocuk, sürdüğü traktörün altınca can verdi! Hatay'da ihmalkarlığın sonu ağır oldu. 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı traktör, takla attı. Çocuk öldü.