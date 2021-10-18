Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen feci kazada 1 ölü 2 de yaralı var. Beşir U. yönetimindeki tanker ile İsmail Ekinci idaresindeki otomobil, Nurdağı-Osmaniye kara yolunda çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücü Ekinci'yi sıkıştığı otomobilden çıkardı. Yaralı sürücüler ile otomobildeki Şaziye Ö. çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İsmail Ekinci, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa'da kaza, ölü ve yaralı var Şanlıurfa’daki kazada otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, arkasında bulunan kişi ise yaralandı.
Aksaray'daki kazada 19 yaşındaki sürücü öldü Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen kazada araba şarampole devrildi, 19 yaşında olduğu öğrenilen sürücüsü ise hayatını kaybetti.
Gaziantep'te araba tankerle çarpıştı, ölü ve yaralananlar var
Gaziantep'te meydana gelen kazada bir arabanın tanker ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi canından oldu, 2 kişi de yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen feci kazada 1 ölü 2 de yaralı var. Beşir U. yönetimindeki tanker ile İsmail Ekinci idaresindeki otomobil, Nurdağı-Osmaniye kara yolunda çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücü Ekinci'yi sıkıştığı otomobilden çıkardı. Yaralı sürücüler ile otomobildeki Şaziye Ö. çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İsmail Ekinci, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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