Türkiye Gazetesi

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, kendilerini ziyaret etmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi.

Baba Süleyman Aydın, oturma eylemi yapan aileler adına yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önceki gün açılış için Diyarbakır’a geldiğini ve çeşitli temaslarda bulunduğunu ancak kendilerini ziyaret etmediğini söyledi. 776 gündür evlat nöbetini sürdürdüklerini ifade eden Aydın, Türkiye’nin dört bir yanından gelen anne ve babaların HDP il binası önünde çocuklarını istediğini belirtti. “Dün (önceki gün) Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır’a geldiğini öğrendik. İlk önce evlat nöbeti tutan aileler olarak çok sevindik. Maalesef sonra üzüldük. Ekrem İmamoğlu bizi ziyaret etmedi, acımızı paylaşmadı. Maalesef genel başkanları da ziyaret etmedi” diyen Aydın, İmamoğlu ve CHP’ye tepkilerini dile getirdi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 776. günü geride bıraktı.

Aydın “Bize destek versinler, bu anne ve babaların feryadını artık duysunlar. Kararlı bir şekilde burada mücadelemize devam edeceğiz. HDP ve CHP’yi de vicdana davet ediyoruz” dedi.

Evlat hasreti çeken annelerin kararlı bekleyişi sürüyor PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan çocuklarının aileleri, HDP Diyarbarkır il başkanlığı önündeki evlat nöbetine devam ediyor. 727'nci gününe ulaşan direniş, PKK'yı çökertmeye devam ediyor.