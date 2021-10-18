Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Sosyal medya uygulamalarının kullanımının artışıyla birlikte fotoğraf çekmek de çekilmek de bir hobi hâline dönüştü. Peki fotoğraflarda en iyi hâlinizle görünmek istiyor ama bir türlü kendinize uygun pozu bulamıyor musunuz? Aslında iyi bir fotoğraf, poz vermeyi bilmekten geçiyor.

Her insanın yüzünün bir ‘en iyi tarafı’ vardır. Simetrik olmayan insan yüzünde sağ veya sol taraftan biri, diğerine kıyasla daha ‘iyi’ görünüyor. Selfie yüzünüzü bulmak için yapmanız gereken ise yüzünüzü sırayla biraz sağa sonra da sola çevirerek fotoğraf çekinmek. Hangi açıda daha iyi görünüyorsanız poz verirken öyle durmalısınız. Özellikle yüzün sol tarafı, çoğu insanın fotoğraflarda güzel çıkan tarafıdır.

Poz verirken diğer dikkat etmeniz gerekenler ise şöyle:

Fotoğraf makinasına çok yakın durmadan poz vermek. Ne kadar zayıf olursanız olun sizi kilolu gösterecektir. Makineyi tepeden tutarsanız da olduğunuzdan zayıf görünmenize yardımcı olacaktır.

Boydan poz verirken dikkat. Fotoğrafı çekecek olan kişi sizden uzun ise fotoğrafta kısa gözükmeniz kaçınılmaz. Bunun önüne geçmek ve olduğunuzdan uzun gözükmek için fotoğrafçınızdan aşağıdan çekmesini isteyin.

Çoğu insan fotoğraf çekilirken sebepsiz yere kendisini kasar. Bunu engellemek için her fotoğraf öncesi gözlerinizi kapatın ve derin nefes alın. Daha sonra gözlerinizi açın ve en içten gülümsemenizi yüzünüze kondurun. Fotoğraflarda daha samimi bir gülüş yakaladığınızı göreceksiniz.

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