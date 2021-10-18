Türkiye Gazetesi

İzmir'de, sol tarafında uyuşukluk şikayetiyle hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki Müzeyyen Kaya müşaade altında tutulduğu birkaç saatin ardından iyileşerek, çıkış işlemleri için beklemeye başladı. Bir hemşire de Kaya ile aynı müşaade odasında yatan entübe hastaya iğne yapmak üzere içeri girdi. Ancak iddialara göre doktorun yönlendirmesi ile iğne taburcu olmak üzere bekleyen Kaya'ya yapıldı. İğnenin hemen ardından fenalaşan kadın, organ yetmezliğinden 8 gün sonra hayatını kaybetti

HEMŞİRE DOKTORU SUÇLADI

Olay tutanaklara geçerken hemşire doktoru, doktor da hemşireyi suçladı. Doktora birkaç defa seslendiğini,söyleyen hemşire, iğnenin 3 numaralı hastaya mı, 4 numaralı hastaya mı yapılacağını sorduğunu, doktorun da ’iğneyi 4 numaralı hastaya yap’ demesi ile iğneyi Kaya'ya yaptığını söyledi.

İğne yapıldıktan 15 saniye sonra fenalaşan Kaya'nın oğlu doktorun yanına giderek "Annem fenalaştı siz mi yaptırdınız iğneyi?" diye sordu. Doktor B.K., hastanın yanına gelerek hemşireyi çağırdı ve ’ben sana bu hastaya değil diğer hastaya iğne yap dedim’ diyerek kızdıktan sonra Kaya'ya müdahale etmeye başladı. İğne sonucu iç organları zarar gören Kaya, 8 gün sonra verdiği yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

DOKTOR DA HEMŞİREYİ SUÇLADI

O gün acilde görevli doktor B.K. ise olaydan sonra tutanak tutarak hemşirenin yanlış hastaya iğne yaptığını öne sürdü. Doktor, bu yanlışlıktan hemşire G.T.’yi sorumlu tutarken hemşire G.T. de, ısrarla sormasına rağmen doktorun iğneyi Kaya’ya yapması gerektiğini, 6 kişinin de olaya şahit olduğunu söylediği öğrenildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Müzeyyen Kaya’nın ölümün ardından olaya ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından taksirle adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı.

"1 YANLIŞ İĞNE BİZİ ANNEMİZDE AYIRDI"

Müzeyyen Kaya’nın oğlu Onur Kaya, hukuki yollardan haklarını arayacaklarını belirterek "Gece saat 1 sıralarında annemin sevki gerçekleşeceği zaman anneme yanlış bir iğne yapıldı. Bu müdahale sonucunda annemin kalbi durdu. 15 dakikalık bir kalbin durması sonucunda entübe odasına alındı. Müdahale sırasında annemin dişleri kırıldı ve o dişleri getirip elimize verdiler. 15 dakika sonra annem hayata döndüğü zaman annemi Buca Tınaztepe Devlet Hastanesine götürdük. İğne yapma olayı şöyle gerçekleşti; doktor bey hemşire hanıma 4 numaralı hastaya iğne yapılacağını söylüyor. Hemşire hanım anlamadığı için 3-4 sefer doktora soruyor; fakat bu sırada hemşire gelip anneme iğneyi vuruyor. 15 saniye sonra annemin nefesi kesildi ve ben doktora gidip, ’siz mi vurdurdunuz iğneyi?’ dediğimde doktor annemin yanına gelip nabzının düştüğünü gördü ve iğneyi yapan hemşire hanımı çağırdı. ’Sen niye bu hastaya vuruyorsun’ dediğinde hemşire hanım sinirlenip olay yerinden uzaklaştı. Sonrasında annemi entübe odasına aldılar ve annem diğer hastaneye götürüldüğünde 8 gün hayat mücadelesi verdi sonra hayatını kaybetti. Annemin vefatından sorumlu olan doktordan ve hemşireden şikayetçiyiz. Annem normalde yaşayacaktı, normale dönüyordu; fakat hemşirenin yaptığı 1 yanlış iğne bizi annemizden ayırdı.” dedi.

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