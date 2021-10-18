Türkiye Gazetesi

Kayseri’de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olan Firdevs Öztürk ve boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Mehmet Turhan'ın cinayete gittiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, 9 Haziran'da çiftin, Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi'nde bulunan evlerinin tandırında cesedini buldu. Olayla ilgili Mehmet Turhan’ın kardeşi Yusuf Turhan ve oğlu Bedirhan Turhan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yusuf Turhan'ın eşi Nejla Turhan ise ev hapsi cezası aldı.

"RAPORDAN HABERİM YOK"

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Bedirhan Turhan, Covid-19 testi pozitif çıktığı için getirilmezken babası temaslı olduğu için Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Nejla Turhan ise duruşmada yer almadı. Yusuf Turhan "Firdevs Öztürk’ün ölümü ile ilgili gelen Adli Tıp raporuna hiçbir şey söylemiyorum" dedi.



"YENGEM HER ŞEYİ BİLİYORDU"

Duruşmada hâkimden söz isteyen Firdevs Öztürk ve Mehmet Turhan'ın oğlu Yusuf Turhan ise "Nejla Turhan hiçbir şeyden haberinin olmadığını söylüyor. Bu tamamen yalan. Nejla ve Bedirhan anne babamı öldürdükleri eve bir gün sonra beni de götürdüler. Amaçları beni de öldürmekti. Ben 22 gün anne ve babamı aradım. Nejla Turhan yalan söylüyor, bağ evindeki tandırda oluşan farklılığı da görüyor. Nejla Turhan cinayeti biliyor. Ben bütün sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.



"BABAM, AMCAMIN İŞLEDİĞİ SUÇLARI ORTAYA ÇIKARACAKTI"

Öldürülen çiftin kızları Ayşe Tellioğlu da amcası Yusuf Turhan’ın işlediği suçları ortaya çıkaracağından korktuğu ve bu yüzden babasını öldürdüğünü söyleyerek "Bu cinayetin sebebi mal değil. Babam, amcamın işlediği suçları bildiği için öldürüldü. Lale Apartmanı'ndaki evi babama vermeyecekti. Annemi ve babamı oraya çekmek için böyle bir yol izledi” diye konuştu.



Mahkeme heyeti, öldürülen Mehmet Turhan’ın Adli Tıp raporunun beklendiğini belirterek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.