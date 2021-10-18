Türkiye Gazetesi

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yol uygulaması sırasında durdurduğu bir araçta arka koltuğun üzerinde duran çoraplar polisin dikkatini çekti. Polis tarafından incelenen çorapların içerisinde 4 adet el yapımı tabanca ve tabancaya ait mermiler bulundu.

Araç sürücüsü O.D. 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan gözaltına alınarak, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Babasının tabancasıyla oynarken kazara kardeşini öldürdü Sinop’ta babasına ait silahla oynayan 15 yaşındaki çocuk, kazara kardeşini vurdu. Ağır yaranan çocuk kurtarılamadı.

Çekmeköy’de boncuklu tabancayla market soygunu İstanbul Çekmeköy’de bir market çalışanını, boncuklu oyuncak tabancayla tehdit eden iki şüpheli market kasasındaki 15 bin lirayı alarak kaçtı. Güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.