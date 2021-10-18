Adıyaman'da 230 ev Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu. Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 230 ev karantina kapsamına dahil edildi.
Vakalar arttı, Tunceli'de bir köy karantinaya alındı Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyü, Covid-19 vakalarındaki artık sebebiyle 10 günlüğüne karantinaya alındı.
Rize'de karantinaya uymayanlara ceza yağdı Rize’de 19- 26 Eylül tarihleri arasında yapılan denetlemeler sonucu pandemi kurallarına uymayan 23 kişiye toplamda 46 bin 407 TL idari para cezası uygulanırken, karantina kurallarına uymayan 18 kişi otele yerleştirildi.
Adıyaman'da 230 ev karantinaya alındı
Adıyaman kent merkezinde artan vakalardan dolayı tam 230 ev karantinaya alındı.
Adıyaman'da 230 ev Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu. Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 230 ev karantina kapsamına dahil edildi.
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