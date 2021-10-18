Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik ekipleri, gecenin ilk saatlerinde Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alması üzerine bölgeye bot sevk etti.

26 GÖÇMEN YAKALANDI

Bölgeye sevke dilen Sahil Güvenlik Botu yelkenli tekne içerisindeki 26 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Tunus açıklarında 31 göçmen kurtarıldı Tunus Sahil Güvenlik Birimi tarafından Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 31 kişinin kurtarıldığı, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Yunan askerinin Türk karasularına ittiği 28 göçmen kurtarıldı Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bot ve can salı içinde Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.