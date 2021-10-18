Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış Rize genelinde etkili oldu. Pazar ilçesinde şiddetli yağış sonucu mazgalların tıkanmasıyla kara yollarında ve caddelerde su birikintileri oluştu.

SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Araç sürücüleri su birikintileri oluşan yolda zaman zaman hareket etmekte zorlandı.

Yağmur bazı iş yerlerinde ise su baskınlarına neden oldu.

Fethiye’de sağanak yağış, iş yerlerini su bastı Muğla’nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı iş yerlerini su bastı.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor Ordu ve Giresun'da yarın öğle saatlerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli yağış bekleniyor.