Mustafa Ceylan idaresindeki tır, Tavşanlı Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikameti yan yolda, kontrolden çıkarak yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Tır, ardından da bir kereste fabrikasının güvenlik kulübesine çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü, araçta sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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