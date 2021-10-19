Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Kaya, gittiği tekvando kursunda arkadaşının karnına attığı tekme sonrası baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kaya’ya yapılan tetkiklerde karaciğerinde şiddetli kanama tespit edildi.

Entübe edilen ve kan takviyesi yapılarak ameliyata alınan Kaya’nın karaciğerinde kötü huylu tümör belirlendi. Tümörün kanadığını belirten Prof. Dr. Mehmet Hanifi Okur “Kanama durmayınca karaciğerin üçte birlik kısmını almak zorunda kaldık. Mesleki hayatımızda tümör patlamasına bağlı olarak kanama yaşanmasını ilk defa gördük. Erken dönemde tespit ettiğimiz için güvenlik sınırını koruyarak tümörü çıkardık. Hasta yakınları her şeye hazırlıklıydı, umutlarını kesmiş gibiydi. 6 saatlik zorlu bir ameliyattı ancak iyi ki o tekmeyi yemiş diyoruz. Eğer tekme yemeseydi, o tümörü tespit edemeyecektik” dedi.

Anne Sevinç Kaya, oğlunun durumunun iyi olduğunu aktardı.

3 yaşındaki çocuğunun başında tümör çıkan annenin yardım çığlıkları Ümraniye’de baş dönmesi şikayeti ile hastaneye götürülen 3 yaşındaki Arif Kahraman’ın başında, beyin büyüklüğünde tümör olduğu tespit edildi. 10 aydır yaşam mücadelesi veren 3 yaşındaki çocuğun acılı annesi ise yetkililerden yardım istedi.