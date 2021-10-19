Bursa-İzmir yolu Beşevler mevkiinde gerçekleşen olayda Gemlik ilçesinden çalındığı belirlenen minibüs, polis ekiplerinin dur ihbarına uymayarak kaçmaya başladı. Minibüsü çalarak kaçan 24 yaşındaki Emre T., ana yolda hızla ilerledi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emre T. Seyir halindeki 5 araca çarparak durabildi. Polis ekipleri şüpheli Emre T. olay yerinde etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheli, geniş çaplı tahkikat başlattı. Şüpheli Emre T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçiğinden araç hırsızlığı uyarısı Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği, Bulgaristan'da son dönemlerde artan araç hırsızlığına dikkati çekerek bu ülkeye özel araçlarıyla seyahat edecek Türk vatandaşlarını uyardı.