Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Pamukkale ilçesinde D-650 kara yolunda seyir halindeyken Arifiye ilçesi Yukarı Kirazca Mahallesi mevkiinde gözünden rahatsızlandı. Rahatsızlandığı için yoluna devam edemeyen tır şoförü aracını durdurarak yol kenarına park etti. Bu sırada Arifiye ilçesi Yukarı Kirazca Mahallesi mevkiinde devriye gezen Pamukova Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, yol kenarına park eden tır şoförünü fark etti.

ŞOFÖRÜN GÖZÜNE DAMLA DAMLATTI

Tır şoförünün gözlerine damla damlatmaya çalıştığını ancak zorlandığını fark eden trafik polisi tır şoförüne yardımcı oldu. Aracından inerek tır şoförünün yanına giden Mustafa Bulut, şoförün gözlerine damla damlattı. Gözlerinde yanma ve kurumaya bağlı rahatsızlık olduğu öğrenilen tır şoförü, kendisine yardım eden polise teşekkür edip yoluna devam etti.

Sakarya'da feci kaza: Araç hurdaya döndü Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı.