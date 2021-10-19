Türkiye Gazetesi

Bitkisel çay satan dükkanların ve aktarların tezgahlarını süsleyen ıhlamur satışa çıktı. Geçtiğimiz aylarda dağlardan toplanıp kurutulan ıhlamurlar, soğuk havanın kendini hissettirmesiyle talep görmeye başladı. Özellikle gribal enfeksiyonlara karşı iyi gelen kış aylarının vazgeçilmez içeceği ıhlamurun fiyatları ise 200-400 lira arasında değişiyor.

ÇİÇEK IHLAMURUN KİLOSU 400 LİRA

Nilüfer Köylü Pazarı'nda bitkisel çaylar satan esnaf Serdar Çelik, çiçek ıhlamurun kilosunun 400, yaprak ıhlamurun kilosunun ise 200 lira olduğunu söyledi. Ihlamurları 50 gramlık paketler hâlinde hazırlayıp 10 liradan sattıklarını anlatan Çelik, ıhlamurda bu sene verimin düşük olduğunu, bunun da fiyatlara yansıdığını belirtti.

“IHLAMURDA REKOLTE DÜŞÜK”

Ihlamurun kış öncesi büyük rağbet gördüğünü kaydeden Çelik, "Bu yıl ıhlamurda rekolte düşük. Aşırı bir talep var, ama mal yok. Ihlamurlar bize Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli'den ve Karacabey Boğazı'ndan geliyor. Tahminim bu kış fiyatlar hiç düşmeyecek, aksine artacak. Bence önümüzdeki aylarda ıhlamurun kilosu 600 liraya kadar yükselecek'' dedi.

Ihlamur toplamaya gitmişti... Acı son! Trabzon'da ıhlamur toplamak üzere ağaca çıkan şahıs, bir anlık bocalamayla dikkatini kaybedince düşerek hayatını kaybetti.