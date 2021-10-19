Türkiye Gazetesi

İstanbul Kağıthane'de bir şahıs, aracının içinde ölü bulundu. Söz konusu şahsın kalbinden vurulduğu tespit edilirken, ölmeden önce bulunduğu noktanın konumunu arkadaşlarına attığı öğrenildi. Talihsiz adamın evli ve iki çocuk babası olduğu bilgisi alındı.

ARKADAŞININ ATTIĞI KONUMA GELDİĞİNDE KAHROLDU

Feci olay, dün saat 14.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dikiş makineleri satışı yapan 43 yaşındaki Ahmet Volkan Arıgüç, öğle saatlerinde Mitsubishi marka 34 BVZ 69 plakalı aracıyla semtte bulunan sokağa geldi. Arıgüç ardından arkadaşı Ersin Ö.’ye (36) bulunduğu yerin konumunu atarak gelmesini ve gelirken de arkadaşı Doğukan Y.’yi aramasını söyledi. Bunun üzerine konuma gelen Ersin Ö., Arıgüç’ün aracının yanına gelerek kapısını açtı.

Attığı konuma giden arkadaşı, talihsiz adamı ölü olarak buldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Göğsünden vurulmuş halde hareketsiz bir şekilde durdurduğunu gören Ersin Ö. sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arıgüç’ün bedenimde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşlarının şoke olduğu olay sonrası polis ekipleri de, olay yerini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da olay yerinde detaylı bir şekilde inceleme yaptı.

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, Arıgüç’ün aracını park ettikten sonra yanına kimsenin gelmediğini belirledi. İntihar şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, şahsın maddi sorunları olduğu ve daha öncede intihar girişiminde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELLİ OLACAK

Yapılan incelemelerinin ardından Arıgüç’ün cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Arıgüç’ün kesin ölüm nedeni burada yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak. Öte yandan, Arıgüç’ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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