Türkiye Gazetesi

Çat ilçesinde 2014 yılında Yıldız ailesi Güneş ailesinden kız kaçırdı. Gerilen aileler arabulucu sayesinde barıştı ve çift evlendi. Çiftin düğünü yapıldıktan sonra kaçan kadın iddiaya göre aile baskısı sonucu intihar etti. Olaydan iki gün önce Güneş ve Yıldız ailelerine ait atların dövüştüğünü gören Sıddık Yıldız, atını almaya gittiği sırada Sıddık Güneş ve yeğeni Baki Güneş’le aralarında tartışma çıktı. İki gün sonra Sıddık Güneş, oğlu Sinan Güneş, kardeşi Hasan Güneş ve yeğeni Baki Güneş kendilerine ait traktör ile tarlalarına hayvan gübresi dökmeye gittikleri sırada iki gün önce tartışma yaşadıkları Sıddık Yıldız’ın çocukları Sedrettin Yıldız, B.Y. ve İ.Y., ile tarlada tartışmaya başladı. İki husumetli aile arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Köseler Mahallesinden duyulan silah sesleri üzerine olay yerine giden köylüler ve muhtar, Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Sinan Güneş, Baki Güneş ve karşı taraftan Sedrettin Yıldız’ın yerde kanlar içerisinde yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Baki Güneş ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan B.Y. ve İ.Y. ise olaydan 23 saat sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı, adli makamlarca tutuklanmasına müteakip, Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Tamamlanan iddianamede şu ifadelere yer verildi:

İddianamede ölen ve şüpheli şahısların birbirlerini öldürme kastı ile hareket ettiklerine yer verildi. İddianamede, “Yaşanan çatışmada taraflardan beşinin hayatını kaybettiği, şüpheliler İ.Y. ile B.Y.’ın olaydan sonra kaçtıkları, yakalanmalarının akabinde alınan savunmalarında eylemlerini inkar ile atılı suçlamaları kabul etmedikleri ancak taraf ifadeleri, olay yeri inceleme raporu, uzman raporları ile tüm dosya kapsamından anlaşılacağı üzere şüpheliler B.Y. ve İ.Y.’ın eylemleri neticesi itibariyle 4’er ayrı kez Türk Ceza Kanunu (TCK) madde 81/1 ’de yer alan suçu işledikleri anlaşılmış olup haklarında yargılama yapılmasına yeter delil ve kanaat elde edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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