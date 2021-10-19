Türkiye Gazetesi

Sinop’un Gelincik Mahallesi’nde dükkanına alışılagelmişin dışında marul yetiştirme sistemi kuran işletme sahibi Ümit Almış, kendi imkanlıyla sistemi kurdu. İlk bakışta dekor zannedilen marullar müşterilerin büyük ilgisini çekiyor. Marulların normalde topraktan alması gereken bütün besinleri su ile aldığını söyleyen Almış, “Böyle bir şeyi yapmamdaki en büyük etken artan maliyetler. Daha ucuza nasıl elde edebilirim diye araştırmalar yaptım. Daha sonra bu sistemle tanıştım. Her şeyini kendim yaptım. Kapalı bir sistem. Su gideri o kadar da çok değil. Buharlaşmayla bir su gideri oluyor. Onun haricinde besinin kendine çektiği su gideri oluyor. O yüzden sulu bir sistem olduğu için fazla bir su gideri olan sistem değil” dedi.

İLK GÖRDÜKLERİNDE DEKOR SANIYORLAR

İlk hasat için gün saydığını ifade eden Ümit Almış, “Yazın 30-35 günlük sürede hasat alabiliyorsun. Kış süresinde bu 55 güne kadar çıkabiliyor. Senede yaklaşık 7-8 defa hasat alınabiliyor. Bakımı toprağa göre zor. Değerlerini günlük takip etmek gerekiyor. Hatta günde bunun 2-3 defa kontrolünün yapmak gerekiyor. Yoksa ister istemez ürüne zarar verebiliyor” dedi. Müşterilerin ilk başta gördüklerinde dekor zannettiklerini belirten Almış, “Müşteriler gördüklerinde şaşırıyorlar. İlk gördüklerinde dekor sanıyorlar. Gerçek olduğunu anlayınca çok beğendiklerini ifade ediyorlar. Buradan alıp biz de yiyebilecek miyiz gibi sohbetlerimiz oluyor” şeklinde konuştu.

Yeşillik ürünlerinde zam şampiyonu marul oldu! Fiyatı 10 günde iki katına çıktı Eskişehir’de geçen hafta pazarda 2 buçuk TL’ye satılan tane marulun fiyatı bu hafta 5 TL oldu. Marula bir haftada yüzde 100’e yakın zam yapılınca vatandaşlar tepki gösterdi.