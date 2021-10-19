Samsun’un Canik ilçesinde yaşanan talihsiz olayda ders verirken kalp krizi geçiren Selami öğretmen hayatını kaybetti. Canik İMKB Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak ders veren 64 yaşındaki Selami Bozacı, 9'uncu sınıflara ders verdiği sırada üstelik dersin bitimine 8 dakika kala fenalaştı.
SELAMİ ÖĞRETMEN KURTARILAMADI
Durumu gören öğrenciler, okuldaki öğretmenlere ve idarecilere haber verdi. Okula gelen 112 ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Bozacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deneyimli öğretmenin hayatını kaybetmesi sevenlerini üzüntüye boğdu.
Genç öğretmenin kahreden sonu: Geride acılı bir eş ve küçük bir çocuk kaldı Karaman'da motoruyla seyir halinde giden genç öğretmen aşırı hız sebebiyle kaza yaparak, feci şekilde hayatını kaybetti.
Eşini öldüren emekli öğretmenin ifadesi ortaya çıktı: “Çok konuşuyordu” Konya’da tartıştığı kanser hastası eşini başından vuran emekli öğretmen olayın ardından polis merkezin giderek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen emekli öğretmen ilk ifadesinde “Çok konuşuyordu. 'Senin annen şöyle, böyle' deyip duruyordu” ifadelerini kullandı.
Özge öğretmen uykuda hayatını kaybetti İstanbul'da yaşayan 39 yaşındaki Bursalı öğretmen evinde ani şekilde ölümü sevenlerini üzdü. Genç öğretmenin kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerinden duruluyor.
Derste kalp krizi geçiren Selami öğretmen hayatını kaybetti
Samsun’da öğretmen Selami Bozacı, sınıfta ders verdiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Samsun’un Canik ilçesinde yaşanan talihsiz olayda ders verirken kalp krizi geçiren Selami öğretmen hayatını kaybetti. Canik İMKB Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak ders veren 64 yaşındaki Selami Bozacı, 9'uncu sınıflara ders verdiği sırada üstelik dersin bitimine 8 dakika kala fenalaştı.
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