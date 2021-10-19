Sümbül Dağı'nı kar süsledi. Hakkari kent merkezinde öğle saatlerinde etkisini sürdüren yağmur, yüksek kesimleri ise beyaza bürüdü. Kent merkezinin tam karşısında bulunan 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı’na da akşam saatlerinde mevsimin ilk karı yağdı.
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Sümbül Dağı’na mevsimin ilk karı düştü
19.10.2021 - 18:08 | Son Güncelleme: 19.10.2021 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'na mevsimin ilk karı düştü.
Sümbül Dağı'nı kar süsledi. Hakkari kent merkezinde öğle saatlerinde etkisini sürdüren yağmur, yüksek kesimleri ise beyaza bürüdü. Kent merkezinin tam karşısında bulunan 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı’na da akşam saatlerinde mevsimin ilk karı yağdı.
Etiketler : Sümbül Dağı,kar,hakkari,
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