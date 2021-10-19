Yaşlı adam minibüs beklerken canından oldu. Olay, bugün Ödemiş'in en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağında meydana geldi. Kızılcaavlu Mahallesi'ne gitmek isteyen 66 yaşıyan Nuri Bilgen köy minibüsünü beklemeye başladı.
Hareketsiz durması üzerine çevredeki esnaf, yaşlı adamın durumundan şüphelendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bilgen’in öldüğünü tespit etti.
Savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Bilgen’in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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Minibüs beklerken can verdi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen olayda durakta minibüs bekleyen bir kişi oturduğu yerde hayatını kaybetti.
Yaşlı adam minibüs beklerken canından oldu. Olay, bugün Ödemiş'in en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağında meydana geldi. Kızılcaavlu Mahallesi'ne gitmek isteyen 66 yaşıyan Nuri Bilgen köy minibüsünü beklemeye başladı.
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