Mardin'de kaçakçılara darbe, bir otobüste yakalandılar. Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artuklu-Nusaybin kara yolunun Ortaköy mevkisinde şüphe üzerine bir otobüsü durdurdu.
23 KİŞİNİN JANDARMADAKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Otobüste ve 23 kişinin malzemelerinde yapılan arama sonucu gümrük kaçağı 4 bin 360 paket sigara, 160 şişe içki, 130 paket puro ile 4 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 23 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
İzmir'de kaçakçılık operasyonları: 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı İzmir'de polis ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen 10 ayrı kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, olaylarla ilgili 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Polis takibe aldı, TEM'de 7 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi Kocaeli’nde TEM otoyolunda polis ekiplerince durdurulan kamyonda 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı,
Mardin'de kaçakçılara operasyon, 23 gözaltı var
Mardin'in Artuklu ilçesinde gerçekleşen operasyonda durdurulan bir otobüste kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'de kaçakçılara darbe, bir otobüste yakalandılar. Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artuklu-Nusaybin kara yolunun Ortaköy mevkisinde şüphe üzerine bir otobüsü durdurdu.
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