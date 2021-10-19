Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sandıklı çıkışında akşam saatlerinde meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. İçerisinde 13 kişinin bulunduğu otobüs tıra arkadan çarptı. Çarpma sonrasında otobüste bulunan 11 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Öte yandan kazaya karışan otobüsün İstanbul’dan Antalya’nın Alanya ilçesine giden bir tur otobüsü olduğu öğrenildi.



Afyon'da öğrenci servisi yoldan çıkt: 5 ölü, 5 yaralı Afyon'un İşcehisar ilçesinde, okul servisi kontrolden çıkarak ikiyi bölündü. 5 öğrenci hayatını kaybederken 5 öğrenci de yaralandı. Kazayı 800 metre koşarak köye haber veren çocuğun, hayatını kaybeden öğrencilerden 14 yaşındaki Melisa Demirel’in kardeşi olduğu öğrenildi.



Otomobil köprüden aşağı uçtu, sürücüsü öldü Adıyaman'da meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprüden uçtu. Talihsiz kazada sürücü canından oldu.