Türkiye Gazetesi

Öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde uygulama yapan Motosikletli Polis Timleri, bir aracın kaçtığını fark edince peşine düştü. Yaşanan kovalama sonucu, 1123 Sokak'ta durdurulan araçtaki B.E. isimli şüphelinin elindeki poşette 520 gram eroin maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 235 TL ele geçirildi.

ŞÜPHELİNİN ARANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Şüphelinin yapılan sorgusunda basit yaralama ve hakaret suçlarından arandığı öğrenildi. Polis tarafından ekip otosuna alınan şüpheli, eroin maddesiyle birlikte Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Konteyneri uyuşturucu serasına dönüştürmüşler Antalya’nın Aksu ilçesinde ihbar üzerine bir bahçe içerisinde bulunan prefabrik konteynere operasyon düzenleyen ekipler, konteyner içerisinde özel düzenek ile ekilmiş, 90 kök skank bitkisi ve üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Bekçiler durdurdu! Araçtan yarım kilo uyuşturucu çıktı İzmir’in Buca ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durdurulan ticari takside 505 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.