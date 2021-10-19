İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kepez ve Aksu ilçelerinde farklı tarihlerde 14 bölgeden direkler arasındaki bakır iletişim kablolarının keserek çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki yaklaşık 100 güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) görüntülerini inceledi.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI BULUNDU
İnceme sonucunda, hırsızlık olaylarını çok sayıda suç kayıtları bulunan M.A. ve M.Ç'nin gerçekleştirdiği belirlendi.
Çaldıkları kabloları yakarak ayrıştırdıkları ve hurdacıya sattıkları tespit edilen şüpheliler, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve M.Ç. tutuklandı.