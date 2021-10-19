İranlı sürücü Asghar Ghorbani yönetimindeki tır, Tatvan’a bağlı Yelkenli köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Tatvan-Van karayolunda meydana gelen kazada, Gaziantep’e plastik hammaddesi taşıyan tır dorsesindeki plastik hammadde yola savruldu.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Kazayı hafif yaralarla atlatan sürücü Ghorbani, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Maddi hasar oluşan tır, vinç yardımıyla yoldan alınarak, karayolu tekrar trafiğe açıldı.
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