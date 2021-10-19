Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen olayda husumetli iki aile kavga etti, 5 kişi yaralandı. Yazıtepe Köyü'nde aynı aileden B.G, K.G, T.G, B.G. ile husumetli oldukları ileri sürülen aileden İ.Y. arasında henüz belirlenmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü..
YARALILARIN DURUMU İYİ
Kavgayı gören İ.Y'nin oğlu Ö.Y'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu B.G, K.G, T.G. ve B.G. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Av tüfeğiyle yaralanan 4 kişi ile darp sonucu yaralanan İ.Y, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ö.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kütahya'da 11 yıllık husumet kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada kafasından vurulan baba hayatını kaybetti, 2 oğlu ise ağır yaralandı.
Adana'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı Adana'nın Feke ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Uşak'ta aileler çatıştı, 5 kişi yaralandı
Uşak'ta husumetli olduğu öğrenilen iki aile çatıştı, çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen olayda husumetli iki aile kavga etti, 5 kişi yaralandı. Yazıtepe Köyü'nde aynı aileden B.G, K.G, T.G, B.G. ile husumetli oldukları ileri sürülen aileden İ.Y. arasında henüz belirlenmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü..
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