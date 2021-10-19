Anadolu Otoyolu'nda yapılan uygulamada polisin durdurduğu bir hafif ticari araçtan 10 düzensiz göçmen çıktı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adli işlem yapıldı.

Kuşadası açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı Kuşadası açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yelkenli tekne içerisinde 26 düzensiz göçmen yakalandı Yelkenli tekne içerisinde 26 düzensiz göçmen yakalandı Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile Yunanistan adalarına geçme hazırlığında olan 26 düzensiz göçmen yakalandı.