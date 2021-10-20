Türkiye Gazetesi

Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil işletmesinde çalışan işçi Barış Kurt, mesai çıkışı motosikletiyle eve gitmek için iş yerinden hareket etti. Kurt, Çetinkaya Kavşağı'ndan karşı yola geçmek isterken Sinop istikametine seyir halinde olan Aykut Büber idaresindeki hafifi ticari araçla çarpıştı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Barış Kurt, hayati tehlike kaydıyla Samsun’a sevk edildi.

Kaza nedeniyle yol güvenlik açısından bir süre kapalı kaldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Motosiklet ticari taksi ile çarpıştı, yaralılar var Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosikletin ticari taksi ile çarpıştığı 1 kişi yaralandı.

Elektrikli motosiklet alev aldı, apartman yanmaktan son anda kurtuldu Sinop’ta aniden alev alan elektrikli motosikletten geriye demir yığını kaldı.