Türkiye Gazetesi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, İBB’nin yaptıklarının hukuka aykırı olduğunu savunarak konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Kanunda durumun açıkça ifade edildiğini belirten Aksu,”Şoförlükten geçimini sağlayan kişiler, taksi plakası alabilir. Burada hisseli veya ortaklı alamazlar diye bir ifade yok. Onun için yaptıkları uygun bir şey değil, kanuna aykırı, yargıya taşıyacağız. Burada sayın belediye başkanı kaos oluşturmaya çalışıyor. Biz de bunu kabul etmiyoruz” diye konuştu.

İBB’nin, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 5 bin plakanın artışını yapamadığını hatırlatan Aksu, bunun için algı oluşturmaya çalıştığını öne sürdü.

"BELEDİYELERİN DE TAKSİ İŞLETMECİLİĞİ YAPMASI KANUNA AYKIRIDIR"

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli ise İmamoğlu’nun seçim zamanında kendilerini ziyaret ettiğinde, tarife, korsan taksi gibi birtakım hukuk dışı sorunların ortak masa kurularak çözüleceğini söylediğine dikkati çekti. Telli, İmamoğlu’nun bir ziyaretinde, UKOME toplantısında STK temsilcilerine yetki verileceğini söylediğini ama buna rağmen kendisi bir kooperatif başkanı olduğu hâlde İmamoğlu’nun talimatıyla 1,5 senedir UKOME toplantısına alınmadığını kaydetti.

İmamoğlu’nun 81 ilde bir örneği olmayan belediyelerin taksi işletmesi uygulamasını yapmak istediğini ifade eden Telli, “Bizim nasıl vatandaş olarak herhangi bir otobüs alıp İETT hattında ücretli yolcu taşımacılığı yapmamız kanuna aykırı ise belediyelerin de taksi işletmeciliği yapması kanuna aykırıdır” dedi.

Ülke genelinde vale ve taksi denetimi 23 bin polis ve jandarmanın katılımıyla Türkiye genelinde vale ve taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 53 işletme ve 45 valeye idari yaptırım uygulaırken, 12 bin 139 ticari taksiden 73’ü de trafikten men edildi.

Müşterisi olduğu taksiyi çaldı 3 gün taksicilik yaptı! Beylikdüzü’nde müşteri olarak bindiği taksiyi kaçıran ve çaldığı taksiyle 3 gün boyunca taksicilik yapan şüpheli, bir taksiciden gelen ihbarın üzerine Avcılar’da yakalandı.