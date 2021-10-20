Türkiye Gazetesi

CAHİT EROĞUL

Maratonun uzunluğu, bütün dünyada kabul gördüğü üzere 42 kilometre 195 metre… Peki, niye böyle küsuratlı bir rakam?

Rivayet muhtelif... En yaygın olanı; güya Yunan ulak Pheidippides, MÖ 490’da Atinalıların Perslere karşı kazandığı zaferi iletmek için Marathon şehrinden Atina’ya olan bu mesafeyi koştu. Efsaneye göre, mesajı ilettikten sonra düşüp öldü!

Bu bir kahramanlık öyküsü, ama tutar yanı yok.

1908’de Londra’da düzenlenen Olimpiyat Oyunlarında maratonun başlama noktası, kraliyet ailesinin evi Windsor Şatosunun penceresinden görünen bir nokta olarak alınmış, bitiş noktası ise yine ailenin diğer üyelerinin beklediği Beyaz Şehir Stadyumu’ndaki protokol tribününün önüymüş. Bu mesafe de 42 kilometre 195 metreymiş… Eh, bu akla daha yatkın…

Bir de ultra maraton var…

Bu da, içinde koşma ve yürümenin olduğu, asfalt ya da sert tabanlı yolların dışına taşıp patikalarda dolanan, klasikleşmiş mesafenin üzerindeki spor faaliyetine verilen isim…

TARİHİN İÇİNDE KOŞU

Ultra maratonların en güzeli, en havalısı, en heyecanlısı Kapadokya’da yapılıyor yedi yıldır.

Masallar diyarı Kapadokya…

Güzel atlar ülkesi Kapadokya…

Düşünsenize, dünyanın en büyülü coğrafyalarından birinde, peribacalarının gölgesinde, tarihi milattan çook öncelere dayanan bölgede binlerce sporcunun katıldığı koşuyu…

Şafak atmak üzere, balonlar yeni doğan günü karşılamak için havalanmış… Gökyüzünde görsel bir şölen varken, yerde bambaşka bir heyecan… Ultra maratonda 2 bin 500 sporcu; kimi 38, kimi 63, kimi de 119 kilometre boyunca dere tepe düz gidecek, kanyonları, bayırları aşacak, yokuşlara tırmanacak… Uzunluğu 119 kilometre olan parkurda kazanılan toplam yükseklik 3 bin 730 metreye kadar çıkıyor. Nefes almak bile zor… Hayranlık uyandıracak bir çılgınlık…

Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de 119 km’lik en uzun parkuru erkeklerde Diego Pazos, kadınlarda da Dominika Stelmach kazandı.

BİR SPOR TURİZMİ

Binlerce insanı bir araya getiren ve pestili çıkıncaya kadar koşturan motivasyonun kaynağı ne? Spor tutkusu…

Yarışlara bu sene 64 ülkeden katılım gerçekleşti. Pandemi yüzünden gelemeyenlere rağmen 2 bin 500 kişi kayıt yaptırdı. Çoluk çocuk, meraklısı, sporcusu, aile boyu beş bin kişi Kapadokya’daydı. Bunların yarısı da yabancı…

Bu kadar insan nasıl bir araya geliyor? Dedik ya, işin içinde ‘sportmen ruh’ var. Dünyanın her yerinde bu tip organizasyonları kovalayan sporcular katılım formunu doldurduktan sonra biletini alıyor, otel rezervasyonunu yaptırıyor, kılık kıyafet, her türlü donanımını kendi temin ediyor ve gelip koşuyor. Para almak bir yana cebinden para harcıyor… Bunu hayat tarzı olarak benimsemiş. Gelmişken şehri geziyor, alışveriş yapıyor, aile boyu konaklıyor. Yani Kapadokya’daki yarış aynı zamanda bir spor turizmi anlamına geliyor. Esnafın da yüzü gülüyor… Aynı zamanda ve elbette hem Kapadokya hem de ülkemiz adına esaslı bir tanıtım… Konaklama tesisleri, yeme-içme sektörü, balon şirketleri ve bölge esnafının heyecanla beklediği organizasyon, Ürgüp ve çevre bölgelere yaklaşık 25 milyon liralık ekonomik katkı üretmiş...

RAKAMLARLA ULTRA MARATON

-Yarış kapsamında 2.500’ün üzerinde sporcu ve sporcu aileleri ile birlikte Kapadokya’da yaklaşık 5 bin kişi konakladı.

-Organizasyonun bölge ve ülke ekonomisine katkısı yaklaşık 25 milyon TL’yi buldu.

-Salomon Cappadocia Ultra Trail’ın reklam değeri 1 milyon doları aştı.

-Organizasyonda 600’ün üzerinde gönüllü, parkurlarda görev aldı.

-Sporcuların ihtiyaçlarını karşılamak için parkur boyunca 11 istasyon kuruldu, iki gün boyunca toplam 8 ton yiyecek, 15 ton içecek tüketildi.

-Parkur bütünlüğü için 8 bin civarında işaret malzemesi konumlandırıldı.

-Organizasyon için Kapadokya’ya gelen yaklaşık 1.000 ziyaretçi, balon turlarına katıldı.

-Dev yarışı yerli-yabancı yaklaşık 60 medya mensubu yerinde takip etti.

AYDIN AYHAN GÜNEY: ORGANİZASYON ÜLKESİYİZ

Hem spor hem seyahat

Argeus Travel & Events tarafından yedinci defa düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail, Türkiye’deki en geniş katılımlı patika koşusu olma özelliğini taşıyor. Dünyanın da en önemli ilk 20 ultra maratonu arasında yer alıyor. Yarış organizatörü Aydın Ayhan Güney, Kapadokya Ultra Maratonu’nun artık bir marka hâline geldiğini söylüyor. Güney “Kapadokya, görsel güzellik açısından dünyada tek, böyle başka bir yer yok. O sebeple gelen kişiler sadece koşmak için değil turistik amaçla da seyahat ediyor. Üç günlüğüne Kapadokya’ya değil, 10-15 günlüğüne Türkiye turuna geliyorlar” diyor.

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