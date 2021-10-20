Türkiye Gazetesi

Göç yolundaki sürüden ayrılan leylek, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Bedesten Esnafına sığınan leylek, şehir hayatına alıştı. Bir buçuk ay önce sürüsünden koparak, şehir yaşamına alışan leylek şimdilik Tekirdağ’da yaşamaktan gayet memnun. Bir süre ortada gezen leylek esnafın sıcak davranması ile Bedesten Esnafını mesken tuttu. Şehir hayatına alışan leylek mahallenin sakini haline geldi, bir daha oradan ayrılmak istemedi.

“ESNAF İLE BİRLİKTE UYUYOR”

‘Yaşar’ ismi de verilen leylek Bedesten Esnafı ile birlikte uyanıyor, esnaf kapıları açana kadar oda dükkanların önünde bekliyor. Esnaf Yaşar leyleğe adeta bir evlat gibi bakıyor. Şehir hayatına alışan Yaşar Leylek ise zarar gelmeyeceğini öğrendiği ve sürekli insanların elinden yemek yediği için artık insanlara rahat rahat yanaşabiliyor. Sürüsünden kopup, şehir yaşamına alışan leylek şimdilik Süleymanpaşa ilçesinde yaşamaktan gayet memnun.

“TEKİRDAĞLI OLDU”

65 yaşındaki İlter Çöpoğlu, leyleğin bir buçuk aydır burada olduğunu ifade ederek, “Burada barınıyor. Biz de elimizden geldiği kadar ona yardım ediyoruz. Mekanın bir sembolü haline geldi. Müşterilerde gelince leyleği çocuk çoluk seviyor. O da buralara alıştı gitmek istemiyor. Her gün burada. Gitmeye niyeti yok. Göç zamanını kaçırdı herhalde. Burada kalacak. Oda artık bir evladımız oldu. Tekirdağlı oldu artık. Akşam Bedestenin üstünde kalıyor. Orada bir yuva yapmış. Taşıdığını ben gördüm. Çalı çırpı topladı kendine yuva yaptı. Sabah 09.00-09.30 gibi iniyor buraya. Kahvaltısını hazırlıyoruz. Ekstra balık ürünleri, tavuk ürünleri suyunu koyuyoruz. Her şey hazır yani” diye konuştu.

Baharı bekleyen leyleklere, muhtardan balık servisi Karabük’te baharın habercisi leylekler, hava şartları nedeni ile mola verdikleri tarlayı mesken tutarken, mahalle muhtarı ise onları balıkla besledi.